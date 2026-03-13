وكان الجنود ⁠يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب في المنطقة ضمن تحالف دولي يحارب تنظيم داعش، وتعرضوا للهجوم الخميس بعد ساعات فقط من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة نفسها.

وتم الكشف عن اسم الضابط المتوفى، وهو أرنو فريون.

وقال ماكرون ​في منشور على "إكس"، خلال الليل: "هذا الهجوم ضد قواتنا المشاركة في القتال ضد تنظيم داعش منذ ‌عام 2015 أمر غير مقبول"، مؤكدا مقتل أحد الضباط.

وأضاف: "وجودهم في العراق هو في إطار مكافحة الإرهاب حصرا. الحرب في ‌إيران لا يمكن أن ‌تبرر مثل هذه الهجمات".

وهذا الهجوم هو أحدث مؤشر على حدوث تصعيد في المنطقة بعد 13 يوما من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران ورد طهران بضرب أهداف في دول مختلفة بالمنطقة.

وقال الكولونيل فرانسوا-كزافييه دو لا شيناي للصحافيين، إن أرنو فريون (42 عاما) قُتل "بضربة نفّذتها مسيّرة من طراز شاهد على الموقع حيث كان موجودا" في منطقة إربيل.

وتصمم المسيّرات من طراز "شاهد" في إيران.

4000 جندي فرنسي في المنطقة

وقالت ثلاثة مصادر ‌أمنية عراقية ومصدران مقربان من الفصائل الشيعية ‌المسلحة إن المسلحين ⁠الشيعة في العراق كثفوا وتيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المصالح الأميركية في العراق خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وأعلنت إحدى الجماعات مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إنه رد على إرسال فرنسا حاملة طائراتها ⁠إلى المنطقة، وإن الأصول ‌الفرنسية في المنطقة أهداف مشروعة.

وأفاد مسؤولون بأن الحكومة الفرنسية ستعقد اجتماعا لمجلس الوزراء ⁠الدفاعي في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الوضع وإمكانية الرد.

وقال محافظ أربيل ⁠أوميد خوشناو في بيان إن الهجوم بالطائرة المسيرة وقع في منطقة مخمور.