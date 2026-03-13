ورد بيسكوف على سؤال للصحفيين قائلا: "لا، لا توجد مثل هذه المخاوف في الوقت الحالي، واتصالاتنا مع نظرائنا الأميركيين لا تعطي أي مبرر لمثل هذه الشكوك".

وأضاف أن روسيا تتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يمكن الإعلان عنه بشأن موعدها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث، الإثنين الماضي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب استمر نحو ساعة، وهو الأول بين الرئيسين منذ ديسمبر 2025. وجاء الاتصال بمبادرة من واشنطن "لمناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بالتطورات الدولية".

وخلال الاتصال، قدّم بوتين عرضا للوضع الميداني على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحقق "تقدما وعددا من النجاحات".

كما أبدى الرئيس الروسي تقييما إيجابيا لجهود الوساطة التي يبذلها ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد جولات تفاوض لم تنجح حتى الآن في وقف العمليات العسكرية.