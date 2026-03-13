ذكر موقع "أكسيوس"، الجمعة، نقلا عن 3 مسؤولين من دول بمجموعة السبع اطلعوا على ما تضمنه اجتماع عن بعد لقادة المجموعة يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغهم بأن إيران "على وشك الاستسلام".
وأفاد التقرير بأن ترامب قال لحلفائه إنه "تخلص من سرطان كان يهددنا جميعا"، متفاخرا بنتائج عملية "ملحمة الغضب".
ونقل أكسيوس عن ترامب القول "لا أحد يعرف من هو القائد، لذا لا أحد يستطيع إعلان الاستسلام".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.
ووصف ترامب، الجمعة، قادة إيران بأنهم "أوغاد مختلون عقليا"، وقال إن قتلهم شرف عظيم له، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام أسبوعها الثاني وسط تبادل كثيف لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.