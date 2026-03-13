وأفاد التقرير بأن ترامب قال لحلفائه إنه "تخلص من سرطان كان يهددنا جميعا"، متفاخرا بنتائج ‌عملية "ملحمة الغضب".

ونقل أكسيوس عن ترامب القول "لا أحد يعرف من هو ⁠القائد، ‌لذا لا أحد يستطيع إعلان ⁠الاستسلام".

ولم يرد البيت الأبيض بعد ⁠على طلب للتعليق أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.

ووصف ⁠ترامب، الجمعة، قادة إيران بأنهم "أوغاد مختلون عقليا"، وقال إن قتلهم شرف عظيم له، وذلك مع اقتراب الحرب من إتمام أسبوعها الثاني وسط تبادل كثيف لهجمات ‌الطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.