وأظهرت ‌لقطات ‌فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قذيفة تطير في السماء خلال الليل قرب قاعدة ‌إنجرليك الجوية في ‌إقليم ⁠أضنة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن صفارات الإنذار دوت في ⁠القاعدة ‌في وقت مبكر من ⁠اليوم الجمعة، دون تقديم مزيد ⁠من التفاصيل.

هذا و⁠قالت وزارة الدفاع ​التركية، الجمعة، ‌إن الدفاعات الجوية ‌لحلف ‌شمال الأطلسي المتمركزة ‌في شرق البحر ‌المتوسط ⁠اعترضت صاروخا ⁠باليستيا ‌أطلق ⁠من إيران باتجاه ⁠تركيا، ​مضيفة ⁠أنها ​تطالب إيران ​بتقديم تفسير.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "تم تحييد ذخيرة بالستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط".

وهذا ثالث صاروخ إيراني يتم إسقاطه في أجواء تركيا منذ بدء الحرب.

وتقول أنقرة إن واشنطن لم ​تستخدم قاعدة إنجرليك في هجومها الجوي مع إسرائيل ضد إيران، الذي ترد عليه ​طهران ‌بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.