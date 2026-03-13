ووقعت هذه الانفجارات حوالى الساعة 10:00 (6:30 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تُعرف المواقع المستهدفة على الفور.

وشاهد صحفي في فرانس برس عمودين من الدخان الأسود يتصاعدان فوق شرق المدينة وشمالا، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ للتو موجة واسعة النطاق من الضربات التي تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في جميع أنحاء طهران.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالتا "تسنيم" و"فارس" أن انفجارات دوّت خلال الليل في مناطق عدة من العاصمة الإيرانية. وأفادت تسنيم بأن أقوى الانفجارات وقعت في جنوب طهران.

وأشارت "فارس" إلى أن "شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان المناطق (التي سمعت فيها الانفجارات) أبلغوا عن اهتزاز منازلهم. لم تُقدَّم تفاصيل أخرى حول حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة".