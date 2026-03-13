وأوضح أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت خلال الساعات الماضية 20 موجة ضربات واسعة في غرب ووسط إيران، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي.

وشملت الضربات أكثر من 200 هدف قال إنها تابعة للنظام الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاع جوي، ومواقع لإنتاج الأسلحة.

وأضاف البيان أنه "منذ بداية عملية عملية "زئير الأسد" نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مئات موجات القصف التي استهدفت بنية تحتية عسكرية إيرانية، بهدف تقليل إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".