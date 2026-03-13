وأشار موقع الخزانة الأميركية إلى أن الترخيص الأميركي يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليا في البحر، لزيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية.

ووفق الخزانة الأميركية فإن "هذا الإجراء قصير الأجل، ينطبق فقط على النفط الذي يجري نقله بالفعل ولن يعود بفائدة مالية كبيرة على الحكومة الروسية".

ويأتي ‌هذا الترخيص اعتبارا من ‌12 مارس، ‌بعد ⁠يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية الإفراج عن 172 ⁠مليون ‌برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي ⁠في مسعى لكبح جماح الارتفاع ⁠الحاد في أسعار الخام نتيجة ​الحرب مع ⁠إيران.

وجاء ​قرار الإفراج عن تلك الكمية في إطار ​التزام أوسع نطاقا من وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 ​مليون ‌برميل من النفط.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن أسعار النفط المرتفعة حاليا ستتراجع بسرعة بعد انتهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي يعد ثمنا مقبولا في ظل الحرب.

وأضاف: "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة ما إن ينتهي تدمير التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بخس جدا ندفعه من أجل سلامة وأمن الولايات المتحدة والعالم".