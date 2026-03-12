وفي أول رسالة من المرشد الجديد، قال مجتبى خامنئي إنه علم بقرار تعيينه مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأضاف: "إيران لن تمتنع عن الثأر لدماء قتلاها.. لن نتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب".

وشدد: "يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز كأداة للضغط على العدو".

وتابع: "يجب التحرك في جميع الميادين الرخوة للأعداء.. إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".

ورغم الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، زعم المرشد الإيراني الجديد أنه "يؤمن بالصداقة مع الجيران"، مشيرا إلى أن طهران مستعدة "لإقامة علاقات ودية وصادقة مع جميع جيراننا".

وأكد كذلك أن "الثأر لم يكتمل"، موجها الشكر لمن وصفهم بـ"مقاتلي جبهة المقاومة"، واصفا إياهم بأنهم أفضل أصدقاء إيران.

وأبرز مجتبى خامنئي أن "إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم".