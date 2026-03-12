وأوضحت المفوضية، في بيان، أن التقديرات الأولية تستند إلى بيانات تتعلق بعدد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة مناطقها، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القتال.

وحذّرت المفوضية من أن استمرار الأعمال القتالية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل البلاد، مع تزايد أعداد النازحين وارتفاع الاحتياجات الإنسانية بشكل مقلق.

وأكدت المنظمة الأممية أن فرقها تتابع تطورات الوضع عن كثب، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموارد والخدمات الأساسية في المناطق التي تستقبل النازحين.