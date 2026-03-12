وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "في إطار موجة الهجمات التي نُفّذت مؤخرا في طهران، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيهات دقيقة من الاستخبارات، هجوما على موقع "تلكان" التابع للبرنامج النووي الإيراني، والذي استخدمه النظام لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير الأسلحة النووية".

وأوضح: "استُخدم الموقع في السنوات الأخيرة لتطوير متفجرات متطورة وإجراء تجارب حساسة ضمن مشروع "عماد"، وهو برنامج سري لتطوير الأسلحة النووية في العقد الأول من الألفية الثانية".

وتابع: "خلال عملية "عم كالوي"، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات منهجية على مراكز المعرفة والبنية التحتية التي كانت تُعزز مجال الأسلحة النووية الإيرانية، بهدف إزالة تهديد وجودي ناشئ لدولة إسرائيل. ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبرنامج، لم يتخلَّ النظام الإيراني الإرهابي عن برنامجه، بل واصل تطوير وتعزيز القدرات اللازمة للأسلحة النووية. في هذا السياق، كشف الجيش الإسرائيلي أن النظام بدأ مؤخرا في إعادة تأهيل الموقع، بعد تعرضه لهجوم في أكتوبر 2024".

وأردف قائلا: "يمثل هذا الهجوم خطوة أخرى في الجهود المتواصلة لحرمان النظام من المكونات الأساسية اللازمة للحصول على أسلحة نووية".