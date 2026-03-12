وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته رصدت خلال الضربات الأولى في طهران عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يتحركون داخل أحد مقراته في العاصمة، قبل أن تستهدفهم وتقتلهم، ونشر لقطات قال إنها توثق العملية.

وأضاف أن الضربات في طهران طالت مقار ومراكز قيادة تابعة للقوة الجوية في الحرس الثوري، ومجمعاً في جامعة الإمام الحسين، وهي الأكاديمية العسكرية التابعة للحرس الثوري، قال إنه استخدم كنقطة تمركز لعناصر إيرانيين، إلى جانب مواقع لتخزين وإنتاج الصواريخ الباليستية ومنظومات دفاع جوي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن ضربات أخرى استهدفت مقار وقواعد عسكرية لقوات الأمن الداخلي الإيرانية، وقوات الباسيج شبه العسكرية، إضافة إلى مقر تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وبحسب البيان العسكري، فإن هذه الهجمات تأتي ضمن مرحلة جديدة من الحرب تهدف إلى "تعميق الضربة الموجهة إلى البنى الأساسية للنظام الإيراني".

في المقابل، أفادت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية بأن هجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية أدت إلى مقتل "عدد من عناصر القوات الأمنية وقوات الباسيج المتمركزين عند نقاط تفتيش" في مناطق جنوب وشمال طهران.