وقال ترامب لصحافيين في واشنطن "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".

وأضاف: "بإمكاننا ضرب مناطق في طهران وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".

وتابع ترامب قائلا: "دمرنا كل قوة إيران العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".

وشدد على أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعرف "مكان (الخلايا النائمة) الإيرانية ونراقبهم جميعا".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق من الأربعاء في معرض حديثه ‌عن الحرب على إيران "لقد انتصرنا"، ‌لكنه ‌أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ‌القتال حتى ‌إتمام ⁠المهمة.

وأوضح ترامب: "لا يحبذ أحد أن ⁠يعلن ‌النصر مبكرا. ⁠لقد انتصرنا... في الساعة ⁠الأولى، انتهى ⁠الأمر".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "لا تريد العودة كل عامين لشنّ حرب"، مضيفا أن بلاده "أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد قالت إن النظام الإيراني "يفقد قدراته الجوية يوما بعد يوم. قوات الولايات المتحدة لا تدافع فقط ضد التهديدات الإيرانية، بل نحن نهدمها بطريقة منهجية".