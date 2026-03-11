وقال تسونغ في جلسة لمجلس الأمن: "ندعو لوقف الأعمال العدائية فورا لمنع توسع الصراع".

وأدان المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الأربعاء، الهجمات التي تشنها إيران ضد المدنيين في الدول المجاورة لها.

وأفاد والتز في جلسة لمجلس الأمن، إن إيران استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وأضاف: "إيران تعمل على نشر الفوضى في المنطقة".

وتابع قائلا: "ندين استهداف إيران للبنى التحتية المدنية في الخليج وعدة دول بالمنطقة".

واختتم والتز قائلا إن النظام الإيراني "يهدد الأمن والسلام الدوليين".

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يطالب بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن التي كانت هدفا للعديد من الضربات منذ بداية النزاع.

ويدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

وأيدت 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن القرار، فيما امتنعت اثنتان عن التصويت هما روسيا والصين.

وفي سياق متصل، قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، في معرض حديثه ‌عن الحرب على إيران "لقد انتصرنا"، ‌لكنه ‌أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ‌القتال حتى ‌إتمام ⁠المهمة.

وأشار ترامب إلى أنه "لا يحبذ أحد أن ⁠يعلن ‌النصر مبكرا. ⁠لقد انتصرنا... في الساعة ⁠الأولى، انتهى ⁠الأمر".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "لا تريد العودة كل عامين لشنّ حرب"، مضيفا أن بلاده "أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية".