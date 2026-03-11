وأضاف ترامب "لا يحبذ أحد أن ⁠يعلن ‌النصر مبكرا. ⁠لقد انتصرنا... في الساعة ⁠الأولى، انتهى ⁠الأمر".

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة "لا تريد العودة كل عامين لشنّ حرب"، مضيفا أن بلاده "أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية".

وكان ترامب، قد قال في وقت سابق الأربعاء، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا" لأنه "لم يتبقّ عمليا ما يمكن استهدافه".

وأوضح ترامب، خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق مع موقع "أكسيوس" أن: "بعض الأمور البسيطة.. متى أردتُ إنهاءها، ستنتهي".

وذكر "أكسيوس" أن ترامب أشار علنا إلى أن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا أن الرئيس الأميركي لم يصدر بعد أي توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.

وأشار ترامب لـ"أكسيوس" بأن: "الحرب تسير على ما يرام. نحن متقدمون على الجدول الزمني بكثير. لقد ألحقنا أضرارا أكبر مما كنا نتوقع، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية".

وتابع قائلا: "لقد كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببوا فيه. هذا هو الجزاء. لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة".

وفي سياق متصل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء بأن الحرب ستستمر "دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضروريا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر في هذه الحملة بشكل حاسم".