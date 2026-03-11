وجاء تبني القرار رقم 2817 بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. ولم تصوّت أي دولة ضده.

وأدان مجلس الأمن هجمات إيران على المناطق السكنية والبنية المدنية بالخليج والأردن وما سببته من ضحايا وأضرار، معتبرا إياها انتهاكا للقانون وتهديدا للسلم الدولي.

وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري" للهجمات الإيرانية على دول المنطقة.

كما يدين نص القرار "أي عمل أو تهديد" من جانب إيران "يهدف إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية في مضيق هرمز".

وعقب اعتماد مشروع القرار، قال المندوب البحريني لدى الأمم المتحدة: "اعتماد مشروع القرار يمثل رسالة من مجلس الأمن بأن الاعتداءات الإيرانية مرفوضة".

وأكد جمال الرويعي: "أمن المنطقة واستقرارها يشكل جزءا لا يتجزأ من السلم العالمي.. ونؤكد مع دول الخليج حقنا في الدفاع عن أنفسنا".