وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يجب على شركات النفط استخدام المضيق: "أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك".

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وأكد الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية نجحت في تحييد قدرات بحرية إيرانية كان من الممكن أن تهدد الملاحة في المضيق.

وقال ترامب: "نجحنا في التخلص من البحرية الإيرانية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تمكنت أيضا من القضاء على السفن الإيرانية التي كان يمكن أن تزرع ألغاما بحرية في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وقوع هجمات داخل الولايات المتحدة بدعم من إيران.

وعند سؤاله عن مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، رفض ترامب التعليق قائلا: "لن أتحدث عن مجتبى خامنئي".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على خلفية المواجهة بين إسرائيل وإيران، وسط مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.