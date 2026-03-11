ونقلت صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، عن جابر رجبي، شريك الدراسة السابق للمرشد الإيراني الحالي، أن هذا الأخير أخطر بكثير من والده وسلفه علي خامنئي.

وقال رجبي، الذي عمل مستشارا للسياسة الخارجية للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ووسيطا بين الحكومة الإيرانية والميليشيات المدعومة من إيران في العراق، إنه التقى لأول مرة بمجتبى في مدينة قم، حيث درسا معا في الحوزة الدينية التي تعد أهم مركز للدراسات الإسلامية الشيعية في إيران.

وقال رجبي: "كان مجتبى في ذلك الوقت منافقا جدا، يقول شيئا ولكن بداخله شيء مختلف تماما"، وفقا لما أوردته صحيفة "جيروزلم بوست".

وقال رجبي في وقت سابق لمجلة "أتلانتيك" إن زميله السابق كان مهووسا بفكرة نهاية العالم، و"يعتقد أنه سيكون له دور خاص في تسريع وصول البشرية إلى تلك المرحلة".

وأوضح رجبي أن مجتبى لا يظهر نيته الحقيقية، واصفا إياه بأنه "لا يبالي إطلاقا بحياة البشر".

وقال: "إذا كان يستطيع قتل 13 ألف من شعبه فلن تكون لديه أي مشكلة في قتل 100 ألف في تل أبيب، فمن لا يهتم بحياة شعبه لن يهتم بحياة الآخرين".

وتابع: "هو عكس والده الذي يظهر غضبه بسرعة، مجتبى يستطيع الكذب بطريقة أفضل ويعرف كيفية لعب اللعبة".

وأشار إلى أنه سيحاول كسب الوقت ومحاولة خداع الولايات المتحدة ودول المنطقة لكسب الثقة، مضيفا أنه يعتقد أن عليه أولا السيطرة على الشرق الأوسط.

الأربعاء، قال نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن المرشد الجديد مجتبى خامنئي بصحة جيدة، رغم أنه أصيب خلال الهجوم الذي أودى بحياة والده.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز" إن تقييما للمخابرات الإسرائيلية يشير إلى أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة جراء الحرب الجوية الإسرائيلية الأميركية ضد بلاده، وإن هذا هو السبب وراء عدم ظهوره علنا.