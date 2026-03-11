وأوضح كوبر، في مقطع فيديو، أن الجيش يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات في ثوان، ما يسهّل على القادة اتخاذ القرارات بسرعة مقارنة بقدرة العدو على الرد.

وأضاف: "سيظل البشر دائما من يتخذ القرار النهائي دائما بشأن ما يجب إطلاق النار عليه وما لا يجب ومتى يتم إطلاق النار، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكنها إنجاز العمليات كانت تستغرق ساعة وأحيانا أيام في بعض الثواني".

ولم يذكر كوبر أي أداة ذكاء اصطناعي بالاسم، غير أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تستخدم نموذج "كلاود" التابع لشركة "انتروبيك"، رغم أن البنتاغون صنفها في القائمة السوداء.

والإثنين، قال رئيس العمليات الفضائية الجنرال شانس سالتزمان إن قوة الفضاء توفر المعلومات الاستخباراتية وبيانات استهداف متعددة من الفضاء لعملية "الغضب الملحمي".

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول جورنال" أن أدوات الذكاء الاصطناعي تساعد الجيش على جمع المعلومات الاستخباراتية واختيار الأهداف والتخطيط لعملية القصف وتقييم أضرار المعارك بسرعة لم تكن ممكنة من قبل.

وأوضحت أن تلك الأدوات تساعد القادة العسكريين على إدارة الإمدادات من الذخائر وقطع الغيار واختيار الأسلحة المناسبة لكل هدف.

كما واعتمد الجيش الإسرائيلي في تخطيطه لعملية اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والاتصالات الإيرانية التي اخترقها طيلة سنوات.