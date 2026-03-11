قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، جوسلين وولار، الأربعاء، في لقاء مع سكاي نيوز عربية إن المملكة المتحدة "تلعب دورا مهما جنبا إلى جنب مع شركائنا في ظل الهجمات الإيرانية على أصدقائنا في المنطقة".
وأضافت: "نرسل سفينة إتش إم إس دراغون التي ستضيف لحضورنا في المنطقة من أجل حماية أصدقائنا والمصالح المشتركة في هذه اللحظة الصعبة".
وتابعت: "الأهم من الكلمات هو الأفعال، فنحن أرسلنا المزيد من قواتنا المسلحة والمعدات العسكرية للمنطقة، لتعزيز حضورنا".
وأضافت: "نحن سنواصل الجهود لحماية مصالحنا، مضيق هرمز مهم جدا لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، وبالتالي نحن نتعامل مع الشركاء ونراقب المستجدات عن كثب".
وتابعت: "يوم بعد يوم تجوب الطائرات البريطانية الأجواء فوق المنطقة جنبا إلى جنب مع الشركاء، لا نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم استهداف الأصدقاء".