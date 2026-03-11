وأضافت: "نرسل سفينة إتش إم إس دراغون التي ستضيف لحضورنا في المنطقة من أجل حماية أصدقائنا والمصالح المشتركة في هذه اللحظة الصعبة".

وتابعت: "الأهم من الكلمات هو الأفعال، فنحن أرسلنا المزيد من قواتنا المسلحة والمعدات العسكرية للمنطقة، لتعزيز حضورنا".

وأضافت: "نحن سنواصل الجهود لحماية مصالحنا، مضيق هرمز مهم جدا لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، وبالتالي نحن نتعامل مع الشركاء ونراقب المستجدات عن كثب".

وتابعت: "يوم بعد يوم تجوب الطائرات البريطانية الأجواء فوق المنطقة جنبا إلى جنب مع الشركاء، لا نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم استهداف الأصدقاء".