وذكر المتحدث: "الرئيس بوتين أكد استعداد روسيا الدائم لتقديم المساعدة لاستعادة السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "بوتين و(الرئيس الإيراني) بزشكيان لم يناقشا أي مطالب يزعم أن إيران قدمتها للولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات".

وتابع: "يصعب تحديد درجة مصداقية التقارير التي تناولت تلك المزاعم.. وروسيا على اتصال دائم مع القيادة الإيرانية والجانب الإيراني".

وفي الشأن الأوكراني، كشف المتحدث أن "إطلاق الصواريخ من قبل القوات الأوكرانية على بريانسك لم يكن ممكنا لولا وجود خبراء بريطانيين وروسيا تعلم ذلك وتأخذه في عين الاعتبار".

وأشار إلى أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هدفها ضمان عدم استمرار أعمال كييف الوحشية على غرار هجوم بريانسك الأخير".

وعاد المتحدث ليشدد على أن "عملية التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية في أوكرانيا ستتواصل.. إسطنبول خيار مطروح كمكان للمفاوضات بشأن أوكرانيا والأطراف كافة لديها موقف إيجابي تجاه هذه المنصة".

وقالت السلطات الروسية، الثلاثاء، إن عدة أشخاص لقوا حتفهم في ضربة صاروخية أوكرانية على مدينة بريانسك الروسية.

وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد أعلن أن جولة جديدة من المفاوضات حول أوكرانيا قد تعقد الأسبوع المقبل.