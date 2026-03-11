هذا ما كشفه الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل العتوم خلال حديثه الى سكاي نيوز عربية، حيث رسم مشهدا دقيقا لمرحلة ما بعد الضربات الأميركية، وفتح نافذة على سيناريوهات محتملة لمآلات المواجهة، مستندا إلى معطيات ميدانية وتقديرات استخبارية تعكس طبيعة التحولات الجارية في ساحة الصراع.

من 1000 صاروخ إلى 10%.. انهيار المنظومة الصاروخية

أوضح العتوم أن الولايات المتحدة حققت مكاسب ميدانية ضخمة في هذه المعركة، مشيرا إلى أن التصريحات الأميركية تؤكد أن القدرات الصاروخية الإيرانية لم يتبق منها سوى 10% وفق معلومات استخباراتية، فضلا عن تدمير واسع طال قوات البحرية الإيرانية التي كانت تهدد أمن الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب تدمير جزء كبير من منظومات الدفاع الجوي والبنية التحتية للصناعات العسكرية.

ولفت إلى أن المشهد الميداني يكشف تحولا لافتا في حجم الإطلاق الصاروخي الإيراني؛ إذ انخفض من 350 صاروخا في اليوم الأول إلى ما بين 6 و10 صواريخ فحسب.

ورأى العتوم أن هذا التراجع الحاد لا يعكس ضبطا للتصعيد، بل يجسد انهيارا حقيقيا في القدرة النارية جراء تدمير منصات الإطلاق داخل الأراضي الإيرانية.

وكشف العتوم خلال حديثه أن إيران تلجأ إلى توجيه صواريخها نحو دول مجلس التعاون الخليجي لتعويض تراجعها العسكري أمام إسرائيل، موضحا أنه مقابل كل صاروخ بعيد المدى يطلق باتجاه إسرائيل، توجه 15 صاروخاً متوسط وقصير المدى نحو دول الخليج.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تخدم هدفين متوازيين: الأول إرسال رسالة للرأي العالمي بأن إيران لا تزال تمتلك قدرات صاروخية معتبرة، والثاني تحويل الصراع من حرب عسكرية مباشرة مع إسرائيل إلى حرب اقتصادية تستهدف استقرار الخليج وأمن الطاقة. غير أنه أكد أن حجم الإطلاق الفعلي يؤكد أن إيران فقدت جزءا كبيرا من ترسانتها البالستية وصواريخها فرط الصوتية بعيدة المدى.

3 أهداف للنظام الإيراني.. والبقاء يتصدرها

حدد العتوم أهداف النظام الإيراني الراهنة في 3 محاور لا تقبل المساومة: أولها منع إسقاط النظام مهما كانت التكلفة، حتى لو استلزم ذلك تدمير كامل البنية العسكرية والاقتصادية الإيرانية. وثانيها رفع كلفة الحرب على واشنطن وتل أبيب عبر توسيع الصراع الإقليمي قدر الإمكان وفرض تسوية سياسية بشروط مقبولة.

أما ثالث هذه الأهداف فهو تحويل المواجهة إلى فوضى إقليمية شاملة تربك الأسواق وترفع أسعار الطاقة، وتنهك الأطراف المتصارعة عسكريا واقتصاديا حتى تُرغمهم على وقف الحرب أو الدخول في مفاوضات.

المرحلة الثانية الأميركية.. من المنشآت الصاروخية إلى النووي

كشف العتوم أن واشنطن باتت تفكر جديا في الانتقال إلى مرحلة ثانية تتضمن تدمير ما تبقى من مدن الصواريخ ومنشآت الطائرات المسيرة، ثم التحرك نحو المنظومة النووية.

وأشار إلى أن السيناريوهات المطروحة تشمل إرسال فرق كوماندوز خاصة لاختراق المنشآت النووية ونقل اليورانيوم وتفكيك أجهزة الطرد المركزي، إلى جانب سيناريوهات أخرى تستدعي رفع مستوى الردع عبر التلويح بخيارات أشد قسوة، فضلاً عن توظيف الورقة الكردية وورقة الأقليات ضغطا إضافيا على طهران.

3 سيناريوهات مصيرية.. بين الاستسلام والانتحار

رسم العتوم 3 مسارات تتقاطع عند منعطف حاسم:

الأول هو الاحتواء السريع، أي قبول إيران الجلوس على طاولة التفاوض والتسليم بتفكيك برامجها النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيّرة، مع الانسحاب من الأزمات الإقليمية ونزع سلاح الوكلاء والأذرع الميليشياوية.

أما الثاني فهو الردع المتدرج، عبر مواصلة الزج بالوكلاء في المواجهة وتجديد منظومات الدفاع الجوي، غير أن العتوم رأى أن هذا الخيار لن يكون في صالح إيران، لا سيما في ظل توافر طائرات B-52 الأمريكية في قبرص وإمكانية اللجوء إلى قنابل شديدة التدمير لفرض ردع نهائي وإجبار طهران على التفاوض.

وأخطر هذه السيناريوهات في رأي العتوم هو الثالث، الذي وصفه بـ"الخيار الانتحاري"، حيث قد يلجأ الحرس الثوري إلى إطلاق صواريخ فرط صوتية على دول الخليج، في عدوان غير مسبوق يهدف إلى تغيير قواعد الاشتباك.

ونبّه إلى أن هذا الخيار لن يكون سوى "خيار شمشون"، ذلك أنه سيستجلب ردا مدمرا وسيدفع دول المنطقة إلى الانخراط في الصراع دفاعا عن أمنها، ما سيفضي إلى اصطفاف إقليمي ودولي غير مسبوق يضع المسمار الأخير في نعش النظام الإيراني.

واشنطن تمتلك التوقيت.. وإيران لا تملك سوى الساعة

وأكد العتوم أن إيران قد تمتلك الساعة، لكن الولايات المتحدة تمتلك التوقيت وتفرض المتغيرات على الأرض. ورأى أن واشنطن لن تقبل، بعد هذه الحملة العسكرية المكلفة، بأقل من استسلام إيران الشامل، الذي يعني تفكيك برنامجها النووي والصاروخي وانسحابها الكامل من الأزمات الإقليمية، مهما دخلت روسيا أو تركيا أو غيرهما وسيطاً.

وختم تحليله بالإشارة إلى أن اغتيال المرشد وتصفية قيادات إيرانية رفيعة أسهما في تفكيك المنظومة السياسية الإيرانية من داخلها، وأن تداعيات ذلك لن تتكشف في كاملها إلا بعد انتهاء الحرب.