وترددت أنباء عن إصابة المرشد الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده.

وقالت وكالة "رويترز" إن مذيع في التلفزيون الحكومي أكد على ما يبدو الشائعات ‌المنتشرة عن إصابة مجتبى، واصفا إياه "بجانباز" أو "المحارب القديم الجريح" في حرب رمضان، ‌مثلما تسمي إيران الصراع الحالي.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد حالته.

ولم يظهر خامنئي الابن، البالغ من العمر 56 عاماً، في أي تسجيل مصور أو مناسبة عامة منذ تعيينه مرشداً قبل أيام، كما لم يصدر عنه أي بيان رسمي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وإسرائيليين، أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح في ساقيه خلال الضربات الأولى للحرب التي اندلعت في 28 فبراير

ماذا حدث؟ أعلنت إيران اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد خلفا لوالده علي خامنئي في إشارة إلى أن سيطرة المحافظين بقوة على مقاليد الأمور، ​وهو أمر بدا أنه يغلق الباب أمام أي احتمال لانتهاء الحرب في ⁠الشرق الأوسط بسرعة.