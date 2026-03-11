خلال الأيام الـ11 الأولى من الصراع في إيران، قدّم مسؤولون في إدارة ترامب، بمن فيهم الرئيس نفسه، تصريحات متباينة بشأن أسباب الحرب، وأهداف العملية، ومدتها المتوقعة، ومن ينبغي أن يقود البلاد.

فيما يلي نظرة على تطور الرسائل من كبار المسؤولين والمستشارين:

السبت.. 28 فبراير

في اليوم الأول للحرب، قال الرئيس ترامب إن إيران تشكّل تهديدًا وشيكًا، وأن المفاوضات لإنهاء برنامجها النووي فشلت.

وأشار إلى أن إيران قتلت أميركيين في الماضي ودعمت وكلاء "فتاكين" في المنطقة.

وأكد ضرورة تدمير البحرية الإيرانية، ومستودعات الصواريخ، والبرنامج النووي، ودعا الإيرانيين للثورة واستعادة بلادهم.

وأضاف لاحقًا أن إيران تدخلت في الانتخابات الأميركية السابقة، وأخبر "أكسيوس" أن الحرب قد تستمر "يومين أو ثلاثة"، لكنه قال في اليوم نفسه إنها قد تمتد لأسبوع أو أكثر.

الأحد.. 1 مارس

قال المستشار المقرب من ترامب، السيناتور ليندسي غراهام، إن هدف الحملة هو القضاء على التهديد الصاروخي وليس تغيير النظام.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا يدعم هذه النقطة. وصرح ترامب بأنه منفتح على التحدث مع قادة النظام الإيراني.

ثم نشر ترامب مقطع فيديو يدعو الإيرانيين مجددًا لاستعادة بلادهم، وتوقع أن تستمر العملية لمدة 4 إلى 5 أسابيع.

وأكد مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن الولايات المتحدة كانت لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران قد تهاجم أولاً، ما استدعى الضربة الأميركية.

الاثنين.. 2 مارس

قال ترامب إن الحرب بلا تاريخ محدد للانتهاء.

وأكد وزير الدفاع بيت هيغست أن الولايات المتحدة لم تبدأ الحرب وأن قواتها تتعرض للخطر من إيران.

وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة اضطرت للهجوم أولاً لتفادي ضربات انتقامية من إيران، وأن إيران خلال عام ونصف ستتمكن من تهديد العالم بصواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة.

الثلاثاء.. 3 مارس

قال ترامب إن إيران ستهاجم أولاً، لذا كان على الولايات المتحدة التحرك أولاً، ونفى أن تكون إسرائيل قد أجبرت أميركا على التحرك.

الأربعاء.. 4 مارس

أفاد هيغست للصحفيين بأن الولايات المتحدة قتلت قائد وحدة إيرانية متورطة في محاولة اغتيال مزعومة لترامب، لكنه أشار إلى أن هذا لم يكن هدف العملية الرئيسي.

وأقر ترامب بأن العديد من الشخصيات المؤثرة التي كان يُحتمل أن تتعاون مع الولايات المتحدة قُتلت.

الخميس.. 5 مارس

قال ترامب لـ "أكسيوس" إنه يجب أن يكون مشاركًا في اختيار زعيم إيران القادم، وسط تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، قد يصبح الزعيم الأعلى المقبل.

الجمعة.. 6 مارس

أعلن ترامب أنه لن يقبل أي اتفاق إلا إذا كان هناك استسلام غير مشروط من القيادة الإيرانية، وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيساعدون في إعادة بناء إيران.

السبت.. 7 مارس

لمح ترامب إلى أن إيران قد تنهار بسبب حملة القصف بدلاً من الاستسلام للولايات المتحدة، وأشار إلى إضافة أشخاص جدد لقائمة أهدافه.

الأحد.. 8 مارس

أوضح هيغست أن الولايات المتحدة بدأت للتو القتال، ونفى وجود نقص في الذخائر أو تراجع التزام ترامب. كما وافق المرشد مجتبى خامنئي على أن يحل محل والده.

الاثنين.. 9 مارس

قال ترامب إن العمليات الأميركية في إيران "قريبة من الاكتمال تقريبًا". وأخبر الصحفيين أن الحرب قد تنتهي قريبًا لكن الأهداف العسكرية لم تتحقق بعد، وأكد صعوبة دعم الشعب الإيراني دون تغيير النظام.

الثلاثاء.. 10 مارس

أوضح هيغست أن نهاية الحرب ستكون وفق جدول الولايات المتحدة الزمني.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن تحديد الاستسلام غير المشروط لطهران سيكون بيد الولايات المتحدة، وليس إيران.