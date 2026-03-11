وتكشف المقارنة بين صور قبل وبعد الضربة عن تضرر عدد من المباني ومحطات الدعم داخل قاعدة خورغو للصواريخ، حيث تظهر آثار استهداف نقاط على السطح وتضرر منشآت.

وتُظهر الصور أيضاً تغيّرات واضحة في بعض الهياكل والبنية التحتية داخل القاعدة، ما يشير إلى وقوع أضرار مباشرة في الموقع.

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 5 آلاف هدف في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بأكثر من 90 بالمئة منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بينما تراجعت هجمات الطائرات المسيرة بنحو 85 بالمئة.

وأضافت ليفيت: "بعد مرور 10 أيام، حققت هذه الحملة نجاحا باهرا حتى الآن، وينتصر محاربو أميركا في هذه المعركة المهمة بوتيرة أسرع مما توقعنا".

وأكدت أن الولايات المتحدة تحرز أيضا تقدما نحو تحقيق هدفها العسكري المتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، مشيرة إلى تدمير أكثر من 50 سفينة حربية إيرانية.

وأوضحت أن قاذفات بي-2 أسقطت مؤخرا قنابل ⁠تزن ‌2000 ⁠رطل على ما ⁠وصفتها بمواقع صواريخ ⁠على عمق كبير تحت الأرض في إيران.