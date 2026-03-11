وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هؤلاء المسؤولون يتجنبون إبلاغ الرئيس بذلك مباشرة، إذ يواصل دونالد ترامب التأكيد أن العملية العسكرية حققت نجاحا كاملا.

وقال مسؤولون للصحيفة إن التهديدات الإيرانية باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الشحن التجاري في الخليج وارتفاع أسعار النفط، ما دفع إدارة الرئيس الأميركي إلى البحث بشكل عاجل عن وسائل لاحتواء تداعيات اقتصادية داخل الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤولون أن بعض مستشاري الإدارة كانوا قد قللوا في السابق من احتمال أن تلجأ إيران إلى إغلاق ممرات الشحن التي يمر عبرها نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن هذا التقدير لم يكن دقيقا، بعد تهديد طهران باستهداف ناقلات النفط التي تعبر المضيق.

وبحسب "نيويورك تايمز"، تعكس هذه التطورات مدى سوء تقدير ترامب ومستشاريه لطبيعة رد إيران على صراع تعتبره طهران تهديدا وجوديا. فقد ردت إيران بشكل أكثر عدوانية مما فعلت خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو الماضي.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، أبدى بعض الجمهوريين قلقهم من تأثير الأزمة على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي.