وأظهرت صور لوكالة الأنباء المركزية الكورية الزعيم كيم وابنته في قاعة اجتماعات وهم يطلعون على شاشة تعرض إطلاق الأسلحة من المدمرة تشوي هيون، التي أتمت عامها الأول في الخدمة البحرية.

ووفق الوكالة فإن الصواريخ أصابت جزرا مستهدفة قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية، ونقلت عن كيم جونغ أون قوله إن الإطلاقات تهدف إلى إبراز الوضع الهجومي الاستراتيجي للبحرية وتدريب القوات على التعامل مع إطلاق الأسلحة.

وشاهد كيم جونغ أون إطلاق الصواريخ عبر الفيديو يوم الثلاثاء، مؤكدا ضرورة الحفاظ على "ردع نووي قوي وموثوق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، التي لم تذكر اسم ابنته في التقرير.

يذكر أن الفتاة، التي يقال إن اسمها كيم جو أي وتبلغ نحو 13 عاما، رافقت والدها في العديد من المناسبات البارزة بما في ذلك العروض العسكرية وإطلاق الأسلحة منذ أواخر عام 2022.

وقدّرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الشهر الماضي أن كيم جونغ أون قريب من تعيينها وريثة له.