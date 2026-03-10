وفي رد واضح على ⁠تقارير إعلامية أفادت بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، قال ترامب في منشور على تروث سوشيال، إن الولايات ‌المتحدة تستخدم نفس التقنية التي ‌استُخدمت ضد مهربي المخدرات "للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز".

وأضاف في وقت لاحق أن الولايات المتحدة أصابت ودمرت عشرة زوارق زرع ألغام غير نشطة.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق الثلاثاء إنه "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير بهذا الشأن، فنحن نطالب بإزالتها فورا!".

وشدد على أنه في حال عدم استجابة طهران، فإنها ستواجه عواقب عسكرية، دون الخوض في تفاصيل.

وتابع ترامب: "إذا زُرعت ألغام لأي سبب من الأسباب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية ‌على إيران ستكون غير مسبوقة".

وكتب ترامب "أما إذا أزالوا ما قد يكون قد زُرع، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح!".

وأعلن البنتاغون في وقت ⁠سابق الثلاثاء إنه يستهدف سفن زرع الألغام الإيرانية ومنشآت تخزينها.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الثلاثاء، عمل قواتها على تقويض قدرة إيران على بسط نفوذه في البحر ومضايقة الملاحة الدولية.

وقالت "سنتكوم" في منشور على حسابها في "إكس": "تعمل القوات الأميركية على تقويض قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه في البحار ومضايقة الملاحة الدولية".

وأضافت: "لسنوات، هددت القوات الإيرانية حرية الملاحة في مياه حيوية للأمن والازدهار الأميركي والإقليمي والعالمي".

وأكدت "سنتكوم" أن القوات الأميركية دمرت 16 ناقلة ألغام إيرانية قرب مضيق هرمز يوم الثلاثاء.