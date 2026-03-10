وكتب ترامب عبر حسابه على منصة ترو سوشيال: "إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير تفيد بذلك، فإننا نطالب بإزالتها فورا".

وتابع الرئيس الأميركي: "إذا زُرعت الألغام لأي سبب من الأسباب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية على إيران ستكون غير مسبوقة".

وأوضح ترامب: "أما إذا أزالت ما قد يكون قد زُرع، فسيكون ذلك خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح!".

وفي وقت سابق أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، يوم الثلاثاء، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات على أن إيران تتخذ خطوات لنشر ألغام في مضيق هرمز.

وذكرت الشبكة في منشور على منصة "إكس" أن هذه المؤشرات ظهرت في تقارير استخباراتية حديثة تشير إلى استعدادات إيرانية محتملة لزرع ألغام في الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت إن إيران تستخدم زوارق صغيرة قادرة على حمل لغمين إلى ثلاثة ألغام لكل منها.

وتابعت أنه "رغم أن مخزون الألغام الإيراني غير معروف علنا، إلا أن التقديرات على مر السنين تراوحت بين 2000 و6000 لغم بحري من أنواع إيرانية وصينية وروسية الصنع".