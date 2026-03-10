وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن هذا النفي جاء خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الاثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويتكوف إن القادة الروس أبلغوا ترامب خلال الاتصال أنهم "لا يشاركون معلومات استخباراتية مع إيران".

وتابع المبعوث الأميركي: "يمكننا أن نأخذ كلامهم على محمل الجد"، معربًا عن أمله في أن تكون موسكو بالفعل لا تقدم أي معلومات لطهران.

وكان ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين، الاثنين، في وقت تتصاعد فيه التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية ضد إيران ومخاوف من احتمال انخراط أطراف دولية أخرى في الصراع.

كان مسؤولون قد قالوا في وقت سابق، إن روسيا تساعد إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة الماضية.