وهذا يعني أن القوات الروسية تسيطر على نحو 22 ألف كيلومتر مربع من إجمالي مساحة المقاطعةـ حيث كانت مع مرور 4 أعوام على الحرب تسيطر على 81.7%، أو ما يعادل 21670 كيلومترا مربعا من أراضي دونيتسك.

ومع مرور 4 سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كان الجيش الروسي يسيطر على 92092 كيلومترا مربعا، أو ما يُعادل 15.25% من أوكرانيا بالإضافة إلى سيطرته على شبه جزيرة الفرم بأكملها.

يشار إلى أن القوات الروسية تُسيطر علة نحو 99.7% من مقاطعة لوغانسك، التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس.

بالمقابل، أعلن أوكرانيا اليوم الثلاثاء أن قواتها استعادت معظم الأراضي التي فقدتها لصالح القوات الروسية في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال رئيس المديرية العملياتية الرئيسية لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجنرال أولكسندر كومارينكو، لوكالة أنباء "آر بي سي" أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية استعادت نحو 400 كيلومتر مربع من الأراضي من القوات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبحت تسيطر الآن على معظم منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضاف كومارينكو، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، أن 3 بلدات صغيرة فقط في المنطقة التي تقع جنوبي أوكرانيا لا تزال تحت السيطرة الروسية، فيما لم يتم التحقق بعد من بلدتين أخريين.

وقال كومارينكو إن شهر فبراير الماضي شهد نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه "تم تحرير أراض أكثر مما فقد خلال تلك الفترة".

ووصف كومارينكو الوضع العام بأنه "صعب، ولكنه تحت السيطرة".

وشنت القوات الأوكرانية، خلال الأسابيع الماضية، هجمات مضادة في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك ، حيث أشارت كييف إلى تحقيق تقدم، في حين يبدي مراقبون عسكريون قدرا أكبر من الحذر في تقييم هذه التطورات.