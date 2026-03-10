تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الفضائية التابعة لها، تصدّت لمقاتلة من طراز "سو- 27"، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وأسقطتها.

ولم تذكر الوزارة أين تم إسقاط المقاتلة الأوكرانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أيضا، أعلنت الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق، ليلة أمس الاثنين.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 9 طائرات فوق جمهورية القرم، و5 فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق مقاطعة كورسك".

وكانت الوزارة أفادت أمس الإثنين بأن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على بلدة غولوبوفكا الواقعة في مقاطعة دونيتسك.