واستبعد عراقجي إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".

وصرح عراقجي لقناة "بي بي إس نيوز" الأميركية: "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران.

وكان عراقجي رفض، يوم الأحد، الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده ستواصل القتال.

وقال عراقجي في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.