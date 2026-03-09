وقال مراسلو الوكالة إن الانفجار سمع على مسافات متباعدة بين صحافيين تفصل بينهم عدة كيلومترات، مؤكدين أن دويّه كان قويا للغاية.

وبعد وقت قصير، أفادت فرانس برس بوقوع عدة انفجارات إضافية في شرق طهران، فيما لم يتضح على الفور الهدف الذي تعرض للقصف.

وفي أعقاب الانفجارات، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن "موجة واسعة من الضربات" على طهران للمرة الثانية خلال اليوم.

وجاء في بيان للجيش: "للمرة الثانية اليوم (الاثنين)، أغار جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل في موجة واسعة من الغارات استهدفت أهدافا تابعة لنظام الإرهاب الإيراني في طهران".