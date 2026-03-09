وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية، إن الاتصال كان "صريحا وبناء"، وتركز على الوضع المرتبط بالنزاع مع إيران، إضافة إلى المفاوضات الجارية بمشاركة الولايات المتحدة بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أوشاكوف أن الاتصال استمر نحو ساعة، وهو الأول بين الرئيسين منذ ديسمبر 2025، وقد جرى بمبادرة من واشنطن "لمناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بالتطورات الدولية".

وأضاف أن بوتين دعا خلال الاتصال إلى تسوية سياسية ودبلوماسية سريعة للنزاع مع إيران، في ظل علاقات التحالف التي تربط طهران بموسكو.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال أوشاكوف إن بوتين قدم لترامب عرضا للوضع الميداني على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحقق "تقدما ونجاحات عدة".

كما أجرى الرئيس الروسي تقييما إيجابيا لجهود الوساطة التي يبذلها ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا، بعد جولات تفاوض لم تنجح حتى الآن في وقف العمليات العسكرية.