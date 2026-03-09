وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في ميامي أن الولايات المتحدة وإسرائيل "سحقتا القدرات العسكرية الإيرانية" خلال العمليات الجارية.

وأشار إلى أن الضربات أدت إلى تدمير القدرات النووية لإيران، مؤكداً أن طهران لم يعد لديها سوى 20% من مخزون الصواريخ الذي كانت تمتلكه قبل اندلاع الحرب.

وقال ترامب إن القوات الأميركية أغرقت جميع السفن الإيرانية خلال المواجهات الأخيرة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الجارية في إيران معقدة لكنها تسير بنجاح.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده تحركت عسكريا لمنع هجوم إيراني محتمل، قائلا: "لو لم نهاجم إيران لكانت قد سبقتنا بالهجوم".

واتهم ترامب إيران بإطلاق صواريخ على دول محايدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن ذلك يؤكد خطورة التهديد الإيراني في المنطقة.

وشدد على أن أداء الجيش الأميركي "رائع" خلال العمليات، مضيفاً أنه نجح خلال فترة رئاسته في تعزيز قوة الجيش الأميركي وبناء قدراته العسكرية.