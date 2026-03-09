وتسجل أسعار النفط ارتفاعا منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات ضد إيران في 28 فبراير، وتخطت 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ بدأت حرب أوكرانيا في العام 2022.

وقال بوتين خلال اجتماع حكومي خصص لمناقشة حال الأسواق، إن موسكو مستعدة لإمداد شركاء آسيويين"موثوق بهم" بالنفط، وكذلك المجر وسلوفاكيا العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتابع بوتين "إذا قررت شركات أوروبية ومشترون أوروبيون فجأة الانفتاح علينا مجددا وعرض تعاون طويل الأمد ومستدام، من دون ضغوط سياسية، فليتفضلوا. نحن لم نرفض ذلك إطلاقا".

وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع الأوروبيين، لكننا نحتاج إلى أن يعطونا إشارات مفادها أنهم مستعدون ويرغبون" في ذلك.

وحظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الخام الروسي بحرا في العام 2022، كما توقفت فعليا صادرات روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا اعتبارا من يناير بسبب أضرار لحقت بخط أنابيب النفط "دروجبا" العابر لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين بعد ساعات على حض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي على تعليق العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.