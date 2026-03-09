وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا واحدا على قتل في وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ باتجاه البلاد.

ونقلت فرانس برس عن خدمة الإسعاف قولها إن شخصا قتل في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران.

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أفادت في وقت سابق باستجابة المسعفين لتقارير عن سقوط مقذوفات في وسط إسرائيل، مضيفة أنه لم يتضح فورًا ما إذا كانت المقذوفات نتيجة ذخائر عنقودية أو شظايا صواريخ بعد عمليات الاعتراض.

وقد دوت صفارات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل في الهجوم الصاروخي الإيراني السابع منذ منتصف الليل.

وكانت القناة 12 قالت في وقت سابق إن شخصين أصيبا في موقع بناء وسط إسرئيل، بينما قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بسقوط 3 إصابات "خطيرة" نتيجة سقوط شظايا وسط إسرائيل، وأن أحدهم قتل.