فقد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "لا شك في أن أميركا تسعى للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وتهدف إلى إضعاف البلاد وتفكيكها".

وأضاف إسماعيل بقائي، ردا على ‌سؤال حول ‌إمكانية ‌حدوث وقف ‌لإطلاق ‌النار، أنه ⁠طالما ⁠استمرت ‌الهجمات "فلا ⁠جدوى من ⁠الحديث عن ⁠أي شيء سوى الدفاع والرد ‌على الأعداء".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استهداف القوات المسلحة الإيرانية لتركيا أو أذربيجان أو قبرص.

يأتي هذا في وقت حث فيه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إسرائيل بعدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية وطالبها بتوخي الحذر عند اخيتار الأهداف، مشيرا إلى أن "هدفنا تحرير الشعب الإيراني بطريقة لا تُعيق فرصته في بدء حياة جديدة أفضل بعد سقوط هذا النظام. وسيكون اقتصاد النفط الإيراني أساسيًا لتحقيق هذا المسعى".

جاء ذلك في تغريدة للسيناتور على حسابه في منصة إكس.