ووفقا للقناة 12، يدور الحديث عن جدول زمني لا يقل عن 6 أسابيع منذ بداية الأحداث، حيث إن الهدف المركزي في الولايات المتحدة وإسرائيل هو الوصول إلى تدمير كامل لقدرات إيران العملياتية، مع التركيز على منظومة الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة لها.

بحسب القناة الإسرائيلية:

الهدف العملياتي: تفكيك منظومة الإطلاق

يتفاءل الجيش الإسرائيلي ومديرية العمليات بقدرتهما على إتمام عملية تفكيك منظومة الإطلاق في غضون أيام قليلة إلى أسابيع قليلة.

من غير المتوقع أن يستمر الوضع الراهن في دولة إسرائيل طوال الأسابيع الخمسة المخطط لها.

تتضمن الخطة العملياتية تدمير منصات الإطلاق إلى جانب تعطيل منصات أخرى كحل مؤقت، ثم شنّ موجة أخرى من الهجمات لتدميرها بالكامل.

تُعتبر الأسابيع الخمسة المدة اللازمة لضمان عدم تمكّن الإيرانيين من تجديد مخزوناتهم العملياتية حتى بعد انتهاء الحرب.

مساعي إيران لاستدراج القوى العالمية