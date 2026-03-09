وقال ماكرون، وهو أول مسؤول غربي يتحدث إلى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة إكس: "شددت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة".

وأضاف أن "على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاقها مضيق هرمز".

ولم يكشف ماكرون تفاصيل بشأن المحادثة التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما أعرب الرئيس الفرنسي لنظيره الإيراني مجددا عن "قلقه البالغ إزاء تطوير إيران لبرنامجيها النووي والبالستي وإزاء مجمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية نجمت عن ذلك".

وشدد ماكرون على ضرورة "ضمان سلامة سيسيل كولر وجاك باريس المتواجدين حاليا في حرم السفارة الفرنسية وعودتهما إلى فرنسا"، واصفا ذلك بأنه "أولوية مطلقة".

وكان الفرنسيان قد حكم عليهما في أكتوبر الماضي بالسجن 20 و17 عاماً على التوالي بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، بعد احتجاز دام أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يُفرج عنهما في نوفمبر، مع وضعهما قيد الإقامة الجبرية داخل السفارة الفرنسية في طهران ومنعهما من مغادرة إيران.