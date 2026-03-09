وأفاد مطار هيوستن هوبي في وقت سابق بأن متوسط مدة الانتظار بلغ نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وكان تمويل وزارة الأمن الداخلي قد انتهى في 13 فبراير، بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات إنفاذ قوانين الهجرة التي طالب بها الديمقراطيون.

وأدى ذلك إلى توقف التمويل التشغيلي لعدد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك إدارة أمن النقل، ما دفع نحو 50 ألف موظف من عناصر أمن المطارات إلى العمل من دون أجر.