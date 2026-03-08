وقال عراقجي في مقابلة شبكة "ان بي سي" الأميركية: "نحن بحاجة إلى مواصلة القتال من أجل شعبنا وأمننا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل "تقتلان شعبنا وتهاجمان المستشفيات والطلاب"، معتبراً أن الدعوات الجديدة لوقف إطلاق النار غير مقبولة.

وقال: "لقد تم بالفعل خرق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب العام الماضي التي استمرت 12 يوما. والآن تريدون وقف إطلاق النار مرة أخرى؟ الأمر لا يعمل بهذه الطريقة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك نهاية دائمة للحرب. ما لم نصل إلى ذلك، سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا".

تعاون مع روسيا

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تتلقى دعما من روسيا، قال عراقجي إن التعاون بين البلدين ليس جديدا. وأضاف: "إنهم يساعدوننا في اتجاهات عديدة. ليس لدي معلومات تفصيلية".

وكانت مصادر قد أفادت شبكة "ان بي سي نيوز" بأن روسيا تزود إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك بيانات قد تساعدها في تحديد مواقع السفن الحربية الأميركية.

وصرح عراقجي أن إيران لا تستهدف دول الجوار عمدا، بل القواعد والمنشآت الأميركية الموجودة على أراضي تلك الدول.

وقال وزير الخارجية الإيراني" "نحن لا نهاجم جيراننا. نحن نستهدف القواعد والمنشآت والأصول الأميركية الموجودة، للأسف، على أراضي جيراننا".

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذر لدول المنطقة بعد سقوط قتلى في الكويت والإمارات وعُمان نتيجة الضربات الإيرانية.

تحذير من تدخل بري

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أن نشر الولايات المتحدة قوات برية داخل إيران سيقابل برد قوي. وقال:"لدينا جنود شجعان ينتظرون أي عدو يدخل أراضينا ليقاتلوه ويقتلوه ويدمروه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إن أحد أسباب الحرب هو اقتراب إيران من امتلاك صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

لكن عراقجي نفى ذلك، قائلا: "هذا في الواقع معلومات مضللة. لدينا القدرة على إنتاج الصواريخ، لكننا تعمدنا الحد من مداها إلى أقل من 2000 كيلومتر لأننا لا نريد أن نشكل تهديداً لأحد في العالم".