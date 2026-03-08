وأعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان "تم في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناء على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (...) القائد الثالث" لإيران

وأتى الإعلان بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أي مرشد تختاره إيران "لن يبقى طويلا" ما لم يكن هو موافقا عليه. كما استبقت إسرائيل اختيار المرشد الجديد بتهديدها بأن أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا مؤكدا للاغتيال".

وكان اسم النجل الثاني لخامنئي قيد التداول لتولي منصب المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد. وسعت طهران لاختيار خلف لخامنئي الذي قاد البلاد منذ عام 1989 "في أقرب فرصة"، على ما قال في وقت سابق هذا الأسبوع أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة المسؤول عن اختيار المرشد الجديد.

وكان من بين الأسماء الأخرى المطروحة لهذا المنصب، الذي يتوجب أن يشغله رجل دين، علي رضا أعرافي عضو مجلس صيانة الدستور وأحد الأعضاء الثلاثة في مجلس القيادة الانتقالي، والمحافظ محسن الأراكي، إضافة إلى حسن الخميني.

وبانتخابه، يخلف مجتبى، البالغ من العمر 56 عاماً، والده علي خامنئي الذي قتل عن عمر ناهز 86 عاما، بعدما بقي أكثر من ثلاثة عقود على رأس هرم السلطة في إيران.

وكان المرشد الراحل قد نفى عام 2024 فرضية انتقال المنصب إلى فرد من عائلته.

ومن بين الأبناء الستة للمرشد الراحل، يعد مجتبى، المولود في الثامن من سبتمبر 1969 في مدينة مشهد شمال شرق إيران، الوحيد الذي انخرط في الشأن العام، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي.