وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن المقر المستهدف يعد مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، حيث يضم وحدة الصواريخ الباليستية ومنظومة الطائرات المسيرة وبقية تشكيلات سلاح الجو التابعة للنظام الإيراني.

وأضاف البيان أن المقر مسؤول عن بلورة صورة الوضع العملياتي الجوي، إضافة إلى التخطيط للهجمات الموجهة ضد إسرائيل ودول المنطقة.

وتأتي هذه الضربة في سياق هجمات إسرائيلية مكثفة استهدفت خلال الأيام الماضية بنى تحتية عسكرية إيرانية متعددة، بما في ذلك مواقع للصواريخ الباليستية، وألحقت – وفق الرواية الإسرائيلية – أضرارا أكبيرة بمنظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ما يحد من قدرة طهران على تنسيق عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار الناجمة عن الضربة الأخيرة في طهران، فيما أفادت تقارير إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة.