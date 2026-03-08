وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إن "جنديا أميركيا توفي الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أُصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت أن الجندي أُصيب بجروح خطيرة في موقع الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية في الأول من مارس، ضمن الهجوم المضاد الأولي الذي نفذته إيران في بداية الحرب.

وأوضح البيان أن هوية العسكري المتوفى لن تكشف إلا بعد مرور 24 ساعة على إخطار ذويه.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في حرب شهدت تبادل ضربات جوية وصاروخية عبر مناطق عدة في الشرق الأوسط.