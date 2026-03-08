وبحسب ما نقله تقرير لموقع أكسيوس، عن مسؤولين أميركيين، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث خيارات للتعامل مع المنشآت النووية الإيرانية، من بينها إرسال قوات خاصة لتأمين المواد النووية الحساسة بالتعاون مع خبراء نوويين وربما بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

خطة لتأمين المواد النووية

وقال مسؤول أميركي رفيع لأكسيوس إن أحد السيناريوهات التي يجري بحثها يتمثل في دخول قوات خاصة إلى المواقع النووية الإيرانية لتأمين المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

وأضاف مصدر مطلع على المناقشات أن العملية المحتملة قد تشمل أيضا مشاركة علماء نوويين، وربما خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف السيطرة على المواد النووية الحساسة والتعامل معها بشكل آمن.

450 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب

وتركز هذه الخطط بشكل خاص على مخزون إيران الذي يقدر بنحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، وهي نسبة مرتفعة يمكن رفعها بسرعة إلى مستويات تسمح بإنتاج سلاح نووي.

ويرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن السيطرة على هذا المخزون تعد خطوة حاسمة لمنع إيران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، خاصة في ظل الحرب الجارية.

عملية معقدة وخطرة

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ عملية من هذا النوع سيكون بالغ التعقيد والخطورة، إذ يتطلب نشر قوات على الأراضي الإيرانية وتأمين مواقع نووية محصنة، بعضها يقع تحت الأرض أو داخل منشآت تعرضت للقصف.

كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العملية المحتملة ستنفذها القوات الأميركية أو الإسرائيلية بشكل منفرد، أم ستكون عملية مشتركة بين الطرفين.

توقيت التنفيذ

وبحسب المصادر، فإن تنفيذ مثل هذه العملية لن يتم إلا في مرحلة متقدمة من الحرب، عندما تتأكد الولايات المتحدة وإسرائيل من أن القدرات العسكرية الإيرانية لم تعد قادرة على تهديد القوات التي قد تدخل إلى الأراضي الإيرانية.

ويؤكد المسؤولون أن الهدف النهائي من هذه الخطط هو ضمان عدم تمكن طهران من استخدام مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لتطوير سلاح نووي، وهو الهدف الذي أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً أنه يمثل أولوية في الصراع مع إيران.