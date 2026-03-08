وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تستعد إسرائيل لاستقبال جاريد كوشنر يوم الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ بدء "عملية زئير الأسد".

وأضافت: "ربما يأتي لتقديم آخر المستجدات حول المفاوضات مع إيران".

كما كشف مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد على حسابه في منصة "إكس": "أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يعتزمان الوصول إلى إسرائيل يوم الثلاثاء".

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية خلال الأيام الماضية، في إطار العملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد".

وفي المقابل، ردّت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة في المنطقة، إلى جانب أهداف داخل إسرائيل، في تصعيد اعتبره مراقبون الأخطر منذ سنوات، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة إقليميا.

يأتي ذلك فيما صرّح ترامب، الأحد، بأن المرشد الإيراني القادم يجب أن يحظى بموافقته "وإلا لن يدوم طويلا".

وقال ترامب لشبكة "ABC News": "سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلا. نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل عشر سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك".