وأفادت متحدثة باسم داونينغ ستريت في بيان بأن المسؤولين تطرّقا إلى "الوضع الحالي في الشرق الأوسط والتعاون العسكري بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا سيما من خلال استخدام قواعد سلاح الجو الملكي دعما للدفاع الجماعي عن النفس لشركائهما في المنطقة".

ورفض ستارمر بداية أي دور للندن في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل أن يوافق لاحقا على طلب أميركي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".

وكان ترامب أعرب سابقا عن عدم رضاه عن المملكة المتحدة، وسخر من ستارمر، معتبرا أنه "ليس ونستون تشرشل".

وقال ترامب، السبت، إن بريطانيا تدرس بجدية إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ⁠لا تحتاج إليهما للانتصار في الحرب مع إيران، وذلك في أحدث مواجهة بين الحليفين العسكريين.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني، وأشار في الأيام القليلة الماضية إلى أنه ساهم في "تدمير" العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.

وقال ترامب ‌في منشور على منصة تروث سوشال "لن ننسى" غياب الدعم البريطاني خلال الصراع مع إيران.