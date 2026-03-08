وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، أكد الأمين العام للحزب، رضا كعبي، أنه عندما تكون الظروف مواتية، فإن المعارضة الكردية الإيرانية، ستستغل الفرصة من أجل مصلحة شعبها.

ووصف الأمين العام لحزب كومله الكردي الإيراني المعارض، علاقة تحالف الأحزاب الكردية مع إقليم كردستان العراق بأنها جيدة، مؤكدة على احترام قوانين الإقليم وأنظمته.

وقال كعبي: "الحركة الكردستانية لها قوتها الخاصة، ومن أجل مصالحا لها الحق استغلال الظروف".

وأضاف: "علاقتنا الآن أقوى بالغرب، بينما كانت علاقة الحكومة أقوى بالغرب سابقا، لذلك لنا الحق بأن نقوي أنفسنا حتى نتخلص من نظام الملالي".

ويُقدر عدد الأكراد في إيران بنحو 8 إلى 10 ملايين نسمة (حوالي 10 بالمئة من السكان)، ويتمركزون بشكل رئيسي في مناطق جبلية غرب وشمال غرب البلاد (كردستان، كرمانشاه، أذربيجان الغربية، إيلام).

ومعظمهم مسلمون سنة، ويشكلون ثالث أكبر مجموعة عرقية، ولهم تاريخ طويل من الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق والحكم الذاتي.





