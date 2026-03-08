وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي: "قمنا بتصفية أبو القاسم بابائيان، رئيس المكتب العسكري الجديد للمرشد الإيراني، الذي تم تعيينه في المنصب الأسبوع الماضي".

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني عقده وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقر القيادة المحصن التابع للوزارة، بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الجنرال إيال زمير، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء شلومي بيندر، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جهازي الموساد والشاباك.

وبحسب بيان الوزارة، تلقى كاتس خلال الاجتماع تحديثا استخباراتيا أكد مقتل بابائيان، الذي كان قد كُلّف بإعادة تنظيم البنية العسكرية المحيطة بالمرشد الإيراني، عقب ما وصفته إسرائيل بـ"الضربة الافتتاحية" التي استهدفت القيادة العسكرية السابقة.

وأشاد وزير الجيش الإسرائيلي بالعملية، معتبرا أنها تعكس قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى أهداف عالية الحساسية داخل المنظومة الإيرانية.

وقال كاتس مخاطبا القادة العسكريين خلال الاجتماع: "تمنيت لكم التوفيق.. استمروا في مطاردة الجميع".